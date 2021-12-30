"Дети хотят, чтобы закончилась война": Укрпочте поступило более 10 тысяч писем "к Николаю"

В 2021 году Укрпочта получила 10 тысяч писем от детей к Святому Николаю. У них, кроме привычных подарков, маленькие украинцы просили об окончании войны.

Директор по маркетингу Укрпочты Андрей Скоцик сообщил, что компания занимается возрождением традиции написания писем новогоднему волшебнику.

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Дети просят Николая о прекращении войны

Укрпочта уже получила более 10 тысяч писем от детей, что в два раза больше, чем в предыдущие годы,

– отметил Скоцик.

Дети в письмах обращаются как к Святому Николаю, так и к Деду Морозу и Санта-Клаусу.

Кроме привычных подарков в виде кукол или популярных игрушек, дети просили в письмах и об очень важных вещах. Например, чтобы закончилась война, чтобы папа вернулся живым домой, чтобы была возможность поехать к бабушке в Донецк. Также маленькие украинцы часто рисуют танки с желто-голубыми флагами.

Результаты праздничной кампании Укрпочты

4 тысячи специальных новогодних ящиков расставили в отделениях Укрпочты;

2 тысячи подарков уже отправили от маркетплейса Kasta и еще 1 тысячу отправят к Новому году;

более 10 тысяч открыток-ответов получат дети от новогоднего волшебника;

более 22 тысяч раз загрузили бланк письма новогоднему волшебнику из лендинга кампании.

Письма детей к Святому Николаю: Фото Андрея Скоцика

Текст сообщения Андрея Скоцика:

Возрождать традицию написания писем новогоднему волшебнику (Святому Николаю, Санте, Деду Морозу) – это лучшее задание для маркетологов.

И нам удалось! Укрпочта уже получила более 10 тысяч писем от детей, что в два раза больше, чем в предыдущие годы.

4 тысячи специальных новогодних ящиков были расставлены в отделениях Укрпочты

2 тысячи подарков уже было отправлено от маркетплейса Kasta и еще 1 тысяча будет отправлена к Новому году

10+ тысяч открыток-ответов получат дети от новогоднего волшебника

22+ тысяч раз был загружен бланк письма новогоднему волшебнику из лендинга кампании

Чего хотят дети, кроме лего и куклы лол?

Дети хотят, чтобы закончилась война, чтобы папа вернулся живым домой, мечтают поехать к бабушке в Донецк, а еще рисуют танки с желто-голубыми флагами...