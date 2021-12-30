Директор з маркетингу Укрпошти Андрій Скоцик повідомив, що компанія займається відродженням традиції написання листів новорічному чарівнику.

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Діти просять Миколая про припинення війни

Укрпошта вже отримала понад 10 тисяч листів від дітлахів, що у двічі більше, ніж у попередні роки,

– зазначив Скоцик.

Діти у листах звертаються як до Святого Миколая, так і до Діда Мороза й Санта-Клауса.

Крім звичних подарунків у виглядів ляльок чи популярних іграшок, діти просили у листах і про дуже важливі речі. Наприклад, аби закінчилась війна, щоб тато повернувся живим додому, щоб була можливість поїхати до бабусі в Донецьк. Також діти часто малювали танки з синьо-жовтими стягами.

Результати святкової кампанії Укрпошти

4 тисячі спеціальних новорічних скриньок розставили у відділеннях Укрпошти;

2 тисячі подарунків вже відправили від маркетплейсу Kasta і ще 1 тисячу відправлять до Нового року;

понад 10 тисяч листівок-відповідей отримають діти від новорічного чарівника;

більші ніж 22 тисяч разів завантажили бланк листа новорічному чарівнику з лендингу кампанії.

Листи дітей до Святого Миколая / Фото Андрія Скоцика

Текст допису Андрія Скоцика:

Відроджувати традицію написання листів Новорічному чарівнику (Святому Миколаю, Санті, Діду Морозу) – це найкраще завдання для маркетологів.

І нам вдалося! Укрпошта вже отримала понад 10 тисяч листів від дітлахів, що у двічі більше, ніж у попередні роки.

4 тисячі спеціальних новорічних скриньок було розставлено у відділеннях Укрпошти

2 тисячі подарунків вже було відправлено від маркетплейсу Kasta і ще 1 тисяча буде відправлена до Нового року

10+ тисяч листівок-відповідей отримають діти від новорічного чарівника

22+ тисяч разів було завантажено бланк листа новорічному чарівнику з лендингу кампанії

Чого хочуть діти, крім лего і ляльки лол?

Діти хочуть, щоб закінчилась війна, щоб тато повернувся живим додому, мріють поїхати до бабусі в Донецьк, а ще малюють танки з жовто-блакитними стягами...