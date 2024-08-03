Дети кремлевских шпионов Дульцевых не знали, что они россияне

Дети российских супругов Дульцевых, которые были осуждены в Словении за шпионаж, не знали о том, что они имеют российское происхождение.

Правду они узнали уже после того, как состоялся обмен между Россией и Западом. В то же время родители готовили их к своему возможному внезапному исчезновению.

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Что известно о супругах Дульцевых

По данным WSJ, супруги российских шпионов приехали в Словению в 2017. У них были паспорты граждан Аргентины на имена Людвига Гиша и Марии Розы Майер Муньос, у них было двое детей.

"Мария Роза" вела художественную галерею. Она рассказывала знакомым, что уехала из Аргентины после того, как в Буэнос-Айресе ее ограбили.

Ее муж, "Людвиг Гиш", руководил IT-стартапом.

Выстраивать прикрытие они начали по крайней мере с 2012 года. "Гиш" якобы был гражданином Австрии, а родился в Намибии от аргентинки. Зато "Мария Роза" говорила, что она мексиканка, и подала свидетельство о рождении в Греции. Оба говорили на английском, немецком, а также на испанском без акцента.

При этом по рассказам соседей, семья была тихой и нормальной. Дети учились в Британской международной школе.

Кем на самом деле были супруги

"Людвиг" был элитным офицером внешней разведки России родом из Башкортостана, а "Мария Роза" – офицером разведки родом из Нижнего Новгорода. Пара использовала Словению как базу для путешествий в соседнюю Италию, Хорватию и другие страны Европы, пока в 2022 году их не задержали.

Отмечают, что супруги тренировали своих детей и предупреждали, что однажды родителей могут схватить.

В конце концов, когда это произошло, детей передали под опеку государства и перевели в другую школу, им разрешили свидания с родителями в тюрьме.