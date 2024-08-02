Об этом 24 Каналу рассказала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, отметив, что это действительно беспрецедентное событие. Обмен оказался масштабным. И есть надежда, что со временем так же удастся вернуть всех украинских пленных домой.

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Кого хотел вернуть Путин

Как считает Романова, вполне вероятно, что этот обмен готовили на протяжении нескольких лет. Даже в свое время говорили, что могли обменять российского политика Алексея Навального.

Очевидно, что большую роль в этом обмене сыграла администрация Байдена. Они хотели вернуть американских граждан домой. А вот Путин, вероятно, хотел забрать обратно киллера Вадима Красикова, который убил чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Германии.

Думаю, он хотел вернуть Красикова, который имел пожизненный срок в Германии. Сведений о нем мало. Он все эти 5 лет молчал,

– сказала Романова.

Обратите внимание! СМИ рассказали детали масштабного обмена между Западом и Россией. Переговоры продолжались около 2 лет. Там планировали обменять Навального, но он внезапно умер за несколько дней до освобождения.