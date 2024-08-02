Про це 24 Каналу розповіла голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, зауваживши, що це дійсно безпрецедентна подія. Обмін виявився масштабним. І є надія, що з часом так само вдасться повернути усіх українських полонених додому.

До теми Масштабний обмін ув'язненими між Росією та Заходом: що відомо про звільнених та які мотиви Росії

Кого хотів повернути Путін

Як вважає Романова, цілком ймовірно, що цей обмін готували упродовж кількох років. Навіть свого часу говорили, що могли обміняти російського політика Алєксєя Навального.

Очевидно, що велику роль в цьому обміні відіграла адміністрація Байдена. Вони хотіли повернути американських громадян додому. А ось Путін, ймовірно, хотів забрати назад кілера Вадима Красікова, який вбив чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі у Німеччині.

Думаю, він хотів повернути Красікова, який мав довічний термін в Німеччині. Відомостей про нього мало. Він всі ці 5 років мовчав,

– сказала Романова.

Зверніть увагу! ЗМІ розповіли деталі масштабного обміну між Заходом та Росією. Перемовини тривали близько 2 років. Там планували обміняти Навального, але він раптово помер за кілька днів до звільнення.