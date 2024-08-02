Джо Байден подтвердил, что Алексея Навального, который погиб в феврале 2024 года, также должны были обменять. Его соратник заявил, что Путин убил оппозиционера "за несколько дней до освобождения".

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Что известно об обмене заключенными

Журналисты рассказали о подготовке к обмену, ссылаясь на свои источники.

В течение нескольких месяцев после задержания американской баскетболистки Бритни Гринер в России в феврале 2022 года россияне были готовы к разговору,

– рассказали изданию американские чиновники.

По их данным, Россия обращалась в Вашингтон с предложением обменять Гринер и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж, в рамках соглашения об освобождении российского киллера Вадима Красикова.

Однако в США это предложение не считали серьезным, ведь Красикова в Германии приговорили к пожизненному заключению за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Далее об обмене договаривались:

в начале года советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан встретился со своим немецким коллегой Йенсом Плетнером, чтобы попытаться выяснить, как заключить соглашение для освобождения Уилана. Так, в декабре 2022 года баскетболистку Бритни Гринер обменяли на торговца оружием Виктора Бута;

госсекретарь США Энтони Блинкен разговаривал об обмене с главой МИД Германии Анналеной Бербок в кулуарах встречи в Японии 17 апреля 2023 года. Тогда предложили новый поворот – если немцы освободят Красикова, то получат взамен российского оппозиционера Алексея Навального.

Однако в марте 2023 года Кремль задержал журналиста WSJ Эвана Гершковича, в октябре 2023 года – журналистку "Радио Свобода" Алсу Курмашову.

После этого Вашингтон сделал Москве еще одно предложение по обмену, которое не включало Красикова. Оно было отклонено,

– рассказал журналистам американский чиновник.

Далее 16 января 2024 года президент США позвонил Олафу Шольцу и пригласил на встречу в Белом доме, где вопрос заключенных должен был стать главным.

Тогда Вашингтон и Берлин достигли предварительной договоренности о соглашении, которое включало Красикова. Однако 16 февраля 2024 года в колонии умер Навальный и Штаты потеряли ту часть сделки, которая привлекала немцев.

После этого переговоры об обмене продолжились, когда в конце апреля Байден направил Шольцу письмо, в котором описал сложную потенциальную сделку. Далее:

в июне – Олаф Шольц, похоже, согласился, что Германия освободит Красикова, что даст старт многоэтапному обмену заключенными;

США передали это предложение России и Кремль ускорил судебные процессы над Гершковичем и Курмашовой;

две недели назад, то есть посреди июля, у Байдена получили официальное сообщение, что Россия готова принять соглашение.

Это (подготовка к обмену – 24 Канал) происходило даже тогда, когда собственное политическое будущее Байдена разваливалось. Он позвонил словенскому премьер-министру из своего дома в Рехобот-Бич, штат Делавэр, чтобы договориться о последней части сделки, за несколько часов до того, как 22 июля опубликовал письмо, в котором говорилось, что он не будет баллотироваться на второй срок,

– рассказал чиновник.

Так Запад получил 16 человек, а Россия – 10, включая Красикова.