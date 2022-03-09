Дети под завалами, – Зеленский об обстреле больницы в Мариуполе

Президент Владимир Зеленский отреагировал на циничный и позорный обстрел детских больниц в Мариуполе российскими террористами.

Владимир Зеленский назвал атаку по детской больнице зверством. Глава государства подчеркнул, что мир является соучастником этого преступления, потому что отказывается закрывать небо.

Обратите внимание Роддом, больница, детское отделение и терапия уничтожены, – глава ОВА о разрушениях в Мариуполе

Люди под завалами. Дети под завалами. Это зверство! Сколько еще мир будет соучастником, игнорируя террор? Немедленно закройте небо! Немедленно приостановите убийства! У вас есть сила. Но, похоже, теряете человечность,

– заявил Зеленский.

Кроме того, глава государства добавил видео с последствиями разрушения детской больницы. Напомним, что количество жертв и пострадавших сейчас устанавливается.

Последствия обстрела больницы в Мариуполе: смотрите видео

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