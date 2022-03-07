Дети поют гимн в бомбоубежище в Сумах: трогательное видео

Дети в Сумах спели гимн Украины прямо в бомбоубежище. Только взгляните на это трогательное видео!

Ролик опубликовали на телеграм-канале Труха.

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Дети поют гимн Украины в бомбоубежище: смотрите видео

Сейчас, по данным оперативного командования "Север" оккупанты потеряли темп наступления на северном направлении, поэтому и начали массово сдаваться в плен. Из самого города врага удалось прогнать, но сейчас он удерживает город Тростянец, где достаточно напряженная ситуация.

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