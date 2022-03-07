В плен захватчиков берут не только военные ВСУ, но и терроборонцы. Некоторые из рашистов сами складывают оружие. Как сообщало оперативное командование "Север", на северном направлении враг потерял темп наступления и массово сдается в плен.

На тему "Как можно простить орков": глава Сумской ОВА показал расстрелянные села региона

В понедельник, 7 марта, наши взяли в Сумах немало российских военных. Те раньше обстреливали город , нанося, в том числе, мощные авиационные удары. "Утренний улов" теробороны показали на видео.

В Сумах взяли в плен большое количество российских военных: видео

Из областного центра рашистов удалось прогнать. Однако до сих пор под их оккупацией временно находится село Тростянец Сумской области. Ситуация там очень сложная.

Российские пленные в Сумах: смотрите видео