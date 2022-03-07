Відповідну інформацію станом на 6 березня повідомив глава Сумської ОВА. Зокрема на 11 день війни, яку Росія почала проти України.
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У Тростянці ситуація загострюється
Дмитро Живицький розповів, що у місті триває окупація російськими військами. Глава ОВА розповів, що:
- комунальні служби намагаються відновити водопостачання, частково відновили світло;
- почали ховати загиблих мирних містян.
Ситуація у місті продовжує бути дуже складною і напруга зростає з кожним днем,
– пояснив Живицький.
Додав, що влада пропрацьовує всі можливі варіанти виходу з ситуації.
У Тростянці перебуває ворог / Фото Дмитра Живицького
Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу
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