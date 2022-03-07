Відповідну інформацію станом на 6 березня повідомив глава Сумської ОВА. Зокрема на 11 день війни, яку Росія почала проти України.

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У Тростянці ситуація загострюється

Дмитро Живицький розповів, що у місті триває окупація російськими військами. Глава ОВА розповів, що:

комунальні служби намагаються відновити водопостачання, частково відновили світло;

почали ховати загиблих мирних містян.

Ситуація у місті продовжує бути дуже складною і напруга зростає з кожним днем,

– пояснив Живицький.

Додав, що влада пропрацьовує всі можливі варіанти виходу з ситуації.

У Тростянці перебуває ворог / Фото Дмитра Живицького



Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу



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