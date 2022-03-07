У полон загарбників беруть не лише військові ЗСУ, а й тероборонці. Дехто із рашистів сам складає зброю. Як повідомляло оперативне командування "Північ", на північному напрямку ворог втратив темп наступу й масово здається в полон.

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У понеділок, 7 березня, наші взяли в Сумах чимало російських військових. Ті раніше обстрілювали місто, завдаючи зокрема потужних авіаційних ударів. "Ранковий улов" тероборони показали на відео.

У Сумах взяли у полон велику кількість російських військових: відео

Із обласного центру рашистів вдалося прогнати. Однак досі під їхньою окупацією тимчасово перебуває село Тростянець на Сумщині. Ситуація там вкрай складна.

Російські полонені у Сумах: дивіться відео

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