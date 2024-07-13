Жили в полиэтилене без туалета: украинские дети пожаловались на ужасы в летнем лагере в Испании

Омбудсмен получил жалобу украинских детей, которые находились в детском лагере "STAR TIME" в Испании Так, дети заявили о невыносимых условиях отдыха.

Дмитрий Лубинец уже посетил лагерь с мониторинговым визитом и опубликовал фото заведения. За отдых родители заплатили около 2 тысяч евро. Зато дети стали заложниками недобросовестных организаторов.

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Ужасные условия в лагере в Испании

Выяснилось, что дети находятся в помещениях с нарушением санитарных норм, не имеют доступа к туалету, питьевой воды, еды и средств гигиены. Детей разместили в полиэтиленовых палатках, в которых невозможно находиться из-за высокой температуры, из-за чего им стало плохо,

– сообщил Лубинец.

Оказалось, что администрация лагеря сутки не отвечала на звонки родителей. Впоследствии владелец пообещал, что исправит все недостатки – однако этого не произошло. Зато на детей начали давить и угрожать выселением, если те будут жаловаться.

Детский лагерь "STAR TIME" в Испании: смотрите видео

Когда на место приехала испанская полиция, владелец лагеря заявил, что больше не несет ответственности за детей и они могут их забирать. Он угрожает "выбросить" детей из лагеря и принудительно отвезти в аэропорт всех недовольных.

Уполномоченный по правам человека уже обратился в МИД Украины с просьбой поручить посольству принять все необходимые меры для защиты прав детей. В частности, Лубинец отметил необходимость обратиться в местные органы власти и правоохранителей.

