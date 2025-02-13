Поиски еще 3 детей продолжаются. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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На Херсонщине дети провалились под лед

В селе Долгое Бериславского района на Херсонщине Херсонщины на реке Ингулец под лед провалились 5 детей. По предварительным данным, двух детей удалось спасти.

Сейчас чрезвычайники и водолазы ищут еще троих детей.

ГСЧС ищет детей, которые провалились под лед – больше в галерее

В ГСЧС напомнили, что сейчас лед на водоемах очень опасен. Украинцев призвали не выходить на лед, а также предупредить об опасности детей.

Спасатели ищут детей, которые провалились под лед: смотрите видео

Ранее в поселке Летичев Хмельницкой области спасли 12-летнего мальчика, который провалился под лед. Ребенок, возвращаясь из школы, пошла "рыбачить" и упала в воду. Мальчик начал кричать о помощи.

Крик услышал прохожий и побежал на звук. Впоследствии свидетель увидел, что на льду неподвижно лежал подросток и умолял о спасении. На место прибыли спасатели и начали операцию, однако ситуация была сложной, поскольку лед был нестабильный, а от берега его отделяла вода.