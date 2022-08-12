На Одесской трассе дети собирают деньги на ВСУ – продают браслеты, флажки и магнитики

С первых дней полномасштабного вторжения россии в Украину каждый прилагает как можно больше усилий, чтобы ускорить нашу победу. В основном это касается помощи Вооруженным Силам Украины.

На Одесской трассе дети собирают деньги на ВСУ

К волонтерству приобщаются и самые маленькие украинцы. Дети разными способами пытаются собирать средства на нужды ВСУ. Один из таких случаев был замечен на Одесской трассе, сообщает 24 канал.

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Возле Сильпо на Одесской трассе в Глевасе дети проявили творческую инициативу продают магнитики, браслетики и флажки.

Все вырученные средства от продажи дети передают Вооруженным Силам Украины. Самые маленькие украинцы показывают, что мы несгибаемы, и таким образом приближают нашу победу!

Дети продают браслетики, магнитики и флажки: видео

Зеленские со звездами наградили детей-героев войны

В Международный день молодежи, 12 августа, супруги Зеленские устроили церемонию награждения детей, отличившихся героическими поступками во время войны. В частности, это касалось и детей, которые помогают ВСУ.

Церемония награждения прошла в Белом зале Мариинского дворца в Киеве. Ее гостями стали восемь участников акции "Дети-спасатели – герои войны", которую инициировала ГСЧС Украины.

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