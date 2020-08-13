В Кирилловке Запорожской области водитель ехал по дороге, выставив троих детей из салона. Они проехались с ветерком, зацепившись за боковую часть машины. К счастью, никто из детей не пострадал.

Водитель ехал по грунтовой дороге, дети в то время стояли на боковой подножке машины. Видео поездки выложили в инстаграме на странице "Это Запорожье".

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Двум девочкам и мальчику на вид 8–9 лет. Во время поездки они держались за окно машины. На видео видно, как один ребенок даже поднимает ноги, опершись только на руки. Проезжавшая рядом машина посигналила водителю.

"А если ребенок упадет, попадет под машину, которая идет на обгон. Можно и не думать, кого обвинят в таком случае", – возмущаются пользователи соцсетей.

Хотя некоторые комментаторы другого мнения: "Да нормально, зато малым было весело. Папа не 100 километров в час ехал. Хотя, может, и за рулем ребенок".

К счастью, в результате таких забав никто не пострадал.

Видео опасного развлечения детей: