У Кирилівці Запорізької області водій їхав по дорозі, виставивши трьох дітей із салону. Вони проїхались із вітерцем, зачепившись за бокову частину машини. На щастя, ніхто з дітей не постраждав.

Водій їхав по ґрунтовій дорозі, діти в той час стояли на боковій підніжці машини. Відео поїздки виклали в інстаграмі на сторінці "Це Запоріжжя".

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Двом дівчаткам та хлопчику на вигляд 8 – 9 років. Під час поїздки вони тримались за вікно машини. На відео видно, як одна дитина навіть піднімає ноги, обпершись тільки на руки. Автівка, що проїжджала поруч, посигналила водію.

"А якщо дитина впаде, потрапить під машину, яка іде на обгін. Можна й не думати, кого звинуватять у такому випадку", – обурюються користувачі соцмереж.

Хоча деякі коментатори іншої думки: "Та нормально, зате малим було весело. Тато не 100 кілометрів в годину їхав. Хоча, може, й за кермом дитина була".

На щастя, в результаті таких автопригод ніхто не постраждав.

Відео небезпечної розваги дітей: