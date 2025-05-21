Группа украла деньги, которые магазин собирал для военных. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на издание Черновицкий проминь.

Смотрите также Во дворе дома на Николаевщине взорвалась граната: 3-летний ребенок погиб на месте

Дети украли пожертвования для военных

В магазине обуви на улице Горького владельцы поставили банку, где собирали деньги для военных. Посреди дня 21 мая в заведение зашли четверо подростков, которые быстро забрали банку и убежали.

Продавщица пыталась остановить несовершеннолетних, но они не реагировали на призывы вернуть деньги. Она отметила, что это средства, собранные для армии. Однако ребята ушли из магазина, украв все деньги.

К сожалению, такое быдло есть в Черновцах,

– сообщили в магазине.

Камеры наблюдения зафиксировали преступление подростков: смотрите видео

Учитывая, что преступление совершили несовершеннолетние, отвечать за их действия будут родители. Полиция еще не реагировала на инцидент.

Напомним, в начале мая во Львове вооруженный мужчина напал на курьера службы доставки и украл у него 2 000 гривен. Правоохранители остановили вора недалеко от места преступления. По факту нападения на прохожего начато досудебное расследование.