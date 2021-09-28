Дети вырастут и будут похожи на вас: почему с молодым поколением стоит говорить о войне

Активисты общественной организации Arts&Rights при поддержке Украинского культурного фонда запустили проект "Что такое помнить", чтобы выяснить, каким образом память о погибших в российско-украинской войне влияет на нас и почему важно передать ее детям.

Зачем говорить с детьми о войне

Говорить с детьми о войне и можно, и нужно.

Во-первых, потому что дети уже знают, что война есть. И у них, вполне естественно, возникают о ней вопросы.

Больше об этом читайте здесь Война на Донбассе и национальная идентичность: как изменились украинцы

Во-вторых, потому что такие разговоры становятся одним из факторов, вокруг которых строится воспитание гражданского сознания.

Для чего нужно патриотическое воспитание? Оно должно стать своеобразной интеллектуальной прививкой от безразличного отношения граждан к своей стране и ее развитию.

Как правильно воспитывать патриотизм и что для этого нужно, записано в Стратегии национального патриотического воспитания, которую приняли в Украине в 2015 году.

В этом документе определены ключевые национальные ценности, с которыми дети должны знакомиться еще с детства:

воля,

самобытность,

достоинство,

соборность.

Стратегия также объясняет, что конечная цель национально-патриотического воспитания – формирование украинской идентичности именно на основе этих ценностей.

Воспитание делится на три составляющие:

гражданско-патриотическое,

духовно-нравственное,

военно-патриотическое.

Каждую из этих составляющих сейчас можно проиллюстрировать примерами из войны с Россией и украинских защитников, принявших в ней участие. Это не значит, что детство пытаются централизованно милитаризировать. Так детям наглядно демонстрируют, защищаться от агрессии – это нормально.

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Как поясняют в Министерстве молодежи и спорта Украины, именно поэтому к мерам, которые направлены на формирование оборонного сознания среди молодежи, часто привлекают ветеранов.

Тема войны очень болезненная. Когда мы росли, был концепт, что ни в коем случае дети не должны идти в армию. Сейчас мы наоборот популяризируем военную службу среди детей. Уже есть очень успешные примеры такой работы. Как, например "Джура пограничник". Дети, прошедшие эту выучку, пошли учиться в Пограничную академию . Ольга Евтушок Начальница отдела патриотического воспитания в Министерстве молодежи и спорта Украины

По словам Евтушок, игра "Сокол Джура" в целом может считаться хорошим примером реализации Стратегии.

"Обучение внедряется Министерством образования, но мы обеспечиваем подготовку специалистов на проведение этой игры. В чем ее плюс – это не разовая акция. Должна быть и работать система. Не должно быть каких-то мероприятий ради мероприятия, собрания людей ради собрания людей, после которого не сформировано ни смыслов, ни ценностей. Плюс "Джуры" именно в том, что дети в течение года работают в кружках, со специалистами, с учителями, которые также сейчас проходят тренинги", – объясняет представитель Министерства молодежи и спорта.

Так по каждому направлению в рамках Стратегии Министерство молодежи и спорта вместе с другими профильными министерствами разрабатывает программы, реализовывает проекты и создает методички.

Впрочем, как отметила заместитель директора по воспитательной работе киевской школы № 305 Светлана Коваленко, Стратегия и разработанные в ее рамках методички – это прекрасно. Но готовность школы брать на себя ответственность и подходить к реализации Стратегии творчески – тоже важны.

Когда можно начинать говорить с детьми о войне

Отвечать детям на вопросы о войне можно с любого возраста.

По словам Коваленко, дети не должны расти оторванными от окружающей реальности. Главное – по-разному подходить к разным возрастным группам и не мешать детям реализовывать их инициативы.

Если придем в начальную школу, где ходят с большими испуганными глазками первоклашки, и начнем рассказывать: "Вот, у нас в стране война, все прячьтесь", мы просто запугаем детей. Должен быть разный подход,

– объясняет она.

Ее профессиональный опыт показывает, что живые встречи являются лучшей альтернативой разговорам со "страшилками". Потому что это – живой формат, который позволяет удовлетворить любопытство. Больше всего, по словам педагога, во время встреч с ветеранами самых маленьких детей интересует, из чего сделаны военнослужащие. Буквально.

Когда к нам пришел боец с нашивкой "киборг", дети подходили и щупали его за руку. Проверяли, действительно ли у него там нет стали под одеждой. Это важно и для детей, и для ветеранов,

– говорит Коваленко.

Из ее опыта следует, что возможность приобщиться к волонтерской помощи – еще один вариант реализации патриотического воспитания для самых молодых. Речь идет не о каких-то особых вещах. Даже просто нарисовать для бойцов рисунки – помощь. "Особенно детей распирает от гордости, когда бойцы приходят и говорят, насколько важна для них их поддержка. Дети с радостью идут на уроки рисования. Поэтому дети начальной школы, из начального звена должны все знать о том, что происходит", – говорит она.

В средних и старших классах, когда дети становятся более осознанными, рассказывает Коваленко, разговоры становятся более серьезными и откровеннее, и встречи детей с ветеранами или семьями погибших защитников проходят в другой тональности.

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В старшем возрасте дети сами становятся инициаторами изменений в своей среде. "Наши дети подсказали идею, которую мы потом развили в школьный проект, который называется "Реабилитация семей АТО и членов их семей художественными средствами". Приходят мамы погибших, приходят бойцы, и мы просто своими руками что-то делаем. Крайний раз изготавливали плакаты с ладошками. Перед этим делали какие-то украшения, делали трипольские изделия. На таких встречах именно единение семей, бойцов и детей является фактором, побуждающим детей уважать и свой народ, и своих воинов, и свою страну", – рассказывает Коваленко.

Еще одно следствие патриотического воспитания, которое проявляется в старшем возрасте – дети начинают менять мировоззрение взрослых. Они популяризируют украинский язык дома, побуждают родителей быть активнее и начинают отстаивать свою позицию перед учителями.

Что, кстати, не всегда простое дело. О проблемах в общении с педагогами старшего поколения, особенно на тему войны, сейчас также говорят на разных уровнях.

Однако иногда прикоснуться к реальным историям защитников Украины вполне достаточно, чтобы у уже взрослого человека изменилось отношение к этим событиям.

Пример – реакция посетителей на экспозицию Музея АТО в Днепре. По словам одного из соучредителей музея Натальи Хазан, приезжая в музей на экскурсию, посетители оказываются в трех точках: военная часть, Музей АТО и Аллея героев. За день они получают информацию, которую больше не получают нигде. И это, по словам Хазан, часто меняет взгляды на события последних лет даже у людей с очень пророссийскими взглядами.

Есть английская пословица: не воспитывайте детей, воспитывайте себя. Дети вырастут и будут похожи на вас. У нас, прежде всего, надо воспитывать учителей и родителей, которые уже потом будут воспитывать детей. Мы видим разных учителей, которые проходят в нашем музее путями героев. По-разному они на это настроены. Но музей своей цели достигает: мы не будем ничего навязывать, мы просто покажем . Наталья Хазан Соучредитель Музея АТО в Днепре

Ветеран Евгений Степаненко свой визит в школу на встречу с учениками называет экзистенциальным опытом. "Я не хотел идти в школу, потому что с детства помню, как к нам приходили ветераны. Дедушки стояли испуганными, вжимались в школьные стены. Мы к ним бежали с цветами. Они смотрели на нас и не понимали, о чем с нами говорить. Мы не понимали, о чем у них спрашивать", – говорит он.

Однако, по его словам, самым напряженным в этой встрече оказалось общение не с детьми, а с учителями. Главным образом, из-за разных взглядов как на явление войны, так и на события на Донбассе.

По словам Евтушок, такая проблема действительно существует. "С этим также надо работать. Поэтому мы максимально стараемся проводить для учителей тренинги по информационной безопасности, по правильным нарративам, по работе со смыслами. Потому что тема войны – сложная. Особенно с психологией детей", – говорит она.

Как правильно говорить с детьми о войне

Максимально честно. Но, конечно, адаптируя свои ответы под возраст ребенка.

Степаненко на примере собственной дочери понял, что детей в войне интересует совсем не то, что могут представить взрослые. По его словам получается, что главное – слышать, о чем именно спрашивает ребенок и не навязывать ничего.

Так, вместе с дочерью Соломией ветеран создал книгу "Азбука войны". И она создана в виде диалога с ответами дочери на ее вопросы о войне. Все вопросы размещены в алфавитном порядке, и все они базируются на реальной переписке с дочерью.

Первая буква "А" – это вопрос "А когда закончится война?". Детей не волнует слово "автомат", не волнует слово "армия", их волнует очень простой вопрос. Все. Эта книга – это диалог между мной и ребенком,

– говорит Степаненко.

Он признает, что его проект – лишь одна попытка понять, как объяснять детям, что происходит. Но чем больше будет таких попыток – тем лучше.

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Потому что если родители и школа не смогут ответить детям на вопросы о войне, ответы они смогут найти в других источниках. В том числе – созданных российской пропагандой, которые не будут закладывать почву для успешного развития страны.