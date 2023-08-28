В парке "Национального возрождения" в Тернополе пришлось вызвать спасателей. Там двое детей застряли на аттракционе "Обзорное колесо".

Смотрите также Хорошо спряталась: в Хмельницкой области вызвали полицию, чтобы найти девочку, которая играла в прятки

В парке пропало электричество

28 августа вечером в местном парке, где отдыхали люди, произошла чрезвычайная ситуация. Смотровое колесо вдруг перестало работать, и люди в кабинах зависли в воздухе. В заложниках аттракциона оказались двое детей.

Обзорное колесо внезапно остановилось / Фото ГСЧС

Как выяснилось, колесо остановилось из-за прекращения электроснабжения. Почти полчаса малыши находились заблокированными на колесе. В 19:22 прибывшие на место происшествия спасатели вытащили детей из кабинок аттракциона и передали родителям.

Малышей снимали с аттракциона с помощью автолестницы / Фото ГСЧС

Застрял в почтмате

24 Канал писал, что в Полтаве несовершеннолетний мальчик во время игры с другими детьми залез в почтомат и застрял там. Освободить парня из "железной ловушки" прибыла группа спасателей. Ребенок находился в панике, поэтому работники ГСЧС должны были действовать оперативно. Сначала они отогнули дверцу почтомата, чтобы мальчику было чем дышать.

С помощью гидравлических ножниц они открыли дверь почтомата полностью и спасли мальчика. Он не травмировался, но очень испугался.