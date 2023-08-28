До парку "Національного відродження" у Тернополі довелося викликати рятувальників. Там двоє діток застрягли на атракціоні "Оглядове колесо".

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У парку зникла електрика

28 серпня ввечері у місцевому парку, де відпочивали люди, сталася надзвичайна ситуація. Оглядове колесо раптом припинило працювати, і люди в кабінах зависли у повітрі. У заручниках атракціону опинилося двоє дітей.

Оглядове колесо раптово зупинилося / Фото ДСНС

Як з'ясувалося, колесо зупинилося через припинення електропостачання. Майже півгодини малеча перебувала заблокованою на колесі. О 19:22 рятувальники, які прибули на місце події, витягли дітей з кабінок атракціону та передали батькам.

Малечу знімали з атракціону за допомогою автодрабини / Фото ДСНС

Застряг у поштоматі

Раніше 24 Канал писав, що у Полтаві неповнолітній хлопчик під час гри з іншими дітьми заліз у поштомат і застряг там. Визволити хлопчину із "залізної пастки" прибула група рятувальників. Дитина перебувала у паніці, а тому працівники ДСНС мали діяти оперативно. Спочатку вони відігнули дверцята поштомата, аби хлопчикові було чим дихати.

За допомогою гідравлічних ножиць відчинили двері поштомата повністю і врятували хлопчика. Він не травмувався, втім, дуже перелякався.