16:36
9 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путинский отряд наказал Трампа. Черный день календаря
      Вєсті Кремля
      21:57, 8 ноября
      Вести.UA. Эволюция Савченко. Письмо Путину
      Вєсті.UA
      19:54, 8 ноября
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Первые модельные агентства
      Згадати все
      23:10, 6 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США

      Дети погибших журналистов будут получать стипендии

      8 Читати новину українською
      Петр Порошенко подписал Указ о стипендии детям журналистов, погибших в связи с выполнением профессиональных обязанностей.
      Петр Порошенко подписал Указ о стипендии детям журналистов, погибших в связи с выполнением профессиональных обязанностей. / ua.112.ua

      Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ о стипендии детям журналистов, погибших в связи с выполнением профессиональных обязанностей.

      Об этом сообщила пресс-служба Президента.

      Читайте также: Как убивали журналиста Хашогги: версия относительно его жуткой смерти получила подтверждение

      Этот акт продолжает выплату стипендии сыну журналиста Вячеслава Веремия, который погиб во время Революции Достоинства, и дочке военного корреспондента Дмитрия Лабуткина, который погиб в феврале 2015 года в районе города Дебальцево во время проведения антитеррористической операции.

      Указ разработали, чтобы увеличить размер стипендий детям журналистов, которые погибли или которым установлена инвалидность в связи с выполнением профессиональных обязанностей. Также документ предусматривает введение дополнительных мер их социальной защиты.

      Напомним, что за 10 месяцев 2018 года эксперты ИМИ зафиксировали в Украине в целом 201 случай нарушения свободы слова в 23 регионах. Из них 147 случаев касались именно физической агрессии в отношении журналистов.

      Теги: Новости Украины Президент Украины журналисты
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      сегодня , 08:15 Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      Яніна Ткачук
      Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      7 ноября , 10:00 Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Прогноз погоды на 23 июля: жара отступает
       23 июля 2017 , 06:30
      Музыкальное поздравление с 8 марта из зоны АТО
       8 марта 2015 , 13:34
      Украинские таможенники отобрали Tesla за слишком низкую стоимость
       20 августа , 17:50
      Новые правила парковки усложнят жизнь "евробляхерам"
       1 октября , 10:03
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук