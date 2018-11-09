Дети погибших журналистов будут получать стипендии

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ о стипендии детям журналистов, погибших в связи с выполнением профессиональных обязанностей.

Об этом сообщила пресс-служба Президента.

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Этот акт продолжает выплату стипендии сыну журналиста Вячеслава Веремия, который погиб во время Революции Достоинства, и дочке военного корреспондента Дмитрия Лабуткина, который погиб в феврале 2015 года в районе города Дебальцево во время проведения антитеррористической операции.

Указ разработали, чтобы увеличить размер стипендий детям журналистов, которые погибли или которым установлена инвалидность в связи с выполнением профессиональных обязанностей. Также документ предусматривает введение дополнительных мер их социальной защиты.

Напомним, что за 10 месяцев 2018 года эксперты ИМИ зафиксировали в Украине в целом 201 случай нарушения свободы слова в 23 регионах. Из них 147 случаев касались именно физической агрессии в отношении журналистов.