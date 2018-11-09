Діти загиблих журналістів отримуватимуть стипендії

Президент України Петро Порошенко підписав Указ про стипендії дітям журналістів, які загинули у зв'язку з виконанням професійних обов'язків.

Про це повідомила прес-служба Президента.

Читайте також: Як вбивали журналіста Хашоггі: версія щодо його моторошної смерті отримала підтвердження

Цей акт продовжує виплату стипендії сину журналіста В’ячеслава Веремія, який загинув під час Революції Гідності, та доньці військового кореспондента Дмитра Лабуткіна, який також загинув у лютому 2015 року в районі міста Дебальцеве під час проведення антитерористичної операції.

Указ розробили, щоб збільшити розмір стипендій дітям журналістів, які загинули або яким встановлено інвалідність у зв'язку з виконанням професійних обов'язків. Також документ передбачає запровадження додаткових заходів стосовно їхнього соціального захисту.

Нагадаємо, що за 10 місяців 2018 року експерти ІМІ зафіксували в Україні загалом 201 випадок порушення свободи слова у 23 регіонах. З них 147 випадків стосувалися саме фізичної агресії щодо журналістів.