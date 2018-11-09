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      Діти загиблих журналістів отримуватимуть стипендії

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      Петро Порошенко підписав Указ про стипендії дітям журналістів, які загинули у зв'язку з виконанням професійних обов'язків.
      Петро Порошенко підписав Указ про стипендії дітям журналістів, які загинули у зв'язку з виконанням професійних обов'язків. / ua.112.ua

      Президент України Петро Порошенко підписав Указ про стипендії дітям журналістів, які загинули у зв'язку з виконанням професійних обов'язків.

      Про це повідомила прес-служба Президента.

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      Цей акт продовжує виплату стипендії сину журналіста В’ячеслава Веремія, який загинув під час Революції Гідності, та доньці військового кореспондента Дмитра Лабуткіна, який також загинув у лютому 2015 року в районі міста Дебальцеве під час проведення антитерористичної операції.

      Указ розробили, щоб збільшити розмір стипендій дітям журналістів, які загинули або яким встановлено інвалідність у зв'язку з виконанням професійних обов'язків. Також документ передбачає запровадження додаткових заходів стосовно їхнього соціального захисту.

      Нагадаємо, що за 10 місяців 2018 року експерти ІМІ зафіксували в Україні загалом 201 випадок порушення свободи слова у 23 регіонах. З них 147 випадків стосувалися саме фізичної агресії щодо журналістів.

      Теги: Новини України Президент України журналісти
      Джерело: 24 канал
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