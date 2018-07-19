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00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Детям давали какие-то таблетки от температуры, – Денисова рассказала подробности отравления

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Украинский омбудсвумен Людмила Денисова отметила, что 20 июля должны обнародовать все результаты проверки в данном лагере. Тогда как раз и выяснится, что все-таки там произошло.

Об этом она рассказала в прямом эфире 24 каналу.

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"Я увидела то, что врач лагеря не среагировала на то, что заболели дети. Она практически полсуток никому не сообщала об этой ситуации и даже не вызвала скорую помощь. Когда уже через 5 часов предупредили директора, то также никаких соответствующих мер не приняла. И это при том, что у некоторых детей повысилась температура до 40,9 градусов", – сказала Денисова.

Когда изолятор был переполнен, директор отправляла их в обычные палаты, где они оставались одни. Им только давали какие-то таблетки от температуры,
– заявила украинская омбудсвумен.

По ее словам, в лагере она увидела плохие условия для жизни детей.

Табір на Донеччині, де отруїлись діти

Лагерь в Донецкой области, где отравились дети

"Там переполненные комнаты, которые не соответствуют медицинским и санитарным нормам. Кровати, одеяла, подушки – это все устарело, еще с советских времен. Пищеблок также устарел и условия хранения продуктов не соответствуют санитарным нормам. Поэтому именно все эти условия, питание и поздний медосмотр – привели к тому, что почти 100 детей и взрослых были инфицированы.

Напомним, 16 июля стало известно о плохом самочувствии после ужина примерно 60 детей в детском лагере "Яструбок" в Донецкой области. Утром 18 июля появилась информация, что в результате отравления в этом заведении госпитализированы 84 человека, из них 68 детей. Известно, что в лагере отравился 91 человек, из которых 76 – дети.

Теги: отравление Новости Донецка Новости Украины Дети и несовершеннолетние
Источник: 24 канал
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