После атаки БпЛА в одном из районов Воронежской области – чрезвычайное положение: проводят эвакуацию

Ночью 7 июля на складе в Воронежской области после якобы атаки БПЛА произошел пожар. Местные же жаловались на детонацию, которая продолжается уже более 4 часов.

Вследствие этого в одном из регионов вышеупомянутой области страны-агрессора ввели чрезвычайное положение. Сейчас проводят массовую эвакуацию населения, поскольку очевидно ситуация масштабная. Об этом сообщают российские СМИ, пишет 24 Канал.

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В Воронежской области ввели чрезвычайное положение

Режим чрезвычайного положения введен в пределах населенного пункта Подгоренского района Воронежской области после атаки БПЛА ВСУ,

– написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По его словам, жителей населенного пункта эвакуируют из-за детонации взрывоопасных объектов на одном из складов Воронежской области. В то же время в сети продолжают распространять кадры, на которых слышны звуки взрывов.

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И хотя глава региона не озвучивает название населенного пункта, но, по данным местных жителей, речь идет о Сергеевке.

"Пока что детонация взрывоопасных объектов продолжается. В результате одного из взрывов вспыхнула хозяйственная постройка жилого дома", – написал Гусев. Однако, как объясняет вражеский губернатор, пожар уже ликвидировали, пострадавших якобы нет.

Кроме того, перекрыли участок автомобильной дороги, которая проходит через населенный пункт. Отмечается, что на месте работают спасательные службы.

Сообщалось также, что детонация взрывоопасных предметов началась после падения обломков БПЛА на склад в Подгоренском районе Воронежской области. По предварительной информации, пострадавших в результате этого, как ни странно, нет, "потерь" якобы также.