Жизнь на временно оккупированных Россией территориях уже давно нельзя назвать спокойной. Кадры дыма, поднимающегося над городом, опубликовал ряд местных телеграмм-каналов, передает 24 Канал.
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В Донецке прогремели взрывы
Дончане пишут о "детонации взрывоопасных предметов после обстрела Донецка".
В то же время журналисты сообщают, что, по предварительной информации, попадание было в районе улицы Светлого Пути – это граница Буденновского и Ленинского районов города.
В небе над Донецком поднимается густой дым: смотрите видео
Началась повторная детонация и разлет снарядов,
– говорится в сообщении одного из каналов.
По словам местных, позже последовал повторный "прилет" в том же районе.
Стоит отметить, что пока оккупационная так называемая "администрация" Донецка и украинское командование информацию о взрывах не комментировали.