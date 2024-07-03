Життя на тимчасово окупованих Росією територіях вже давно не можна назвати спокійним. Кадри диму, що піднімається над містом, опублікувала низка місцевих телеграм-каналів, передає 24 Канал.
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В Донецьку пролунали вибухи
Донеччани пишуть про "детонацію вибухонебезпечних предметів після обстрілу Донецька".
Водночас журналісти повідомляють, що, за попередньою інформацією, влучання було в районі вулиці Світлого Шляху – це межа Будьоннівського та Ленінського районів міста.
В небі над Донецьком піднімається густий дим: дивіться відео
Почалася повторна детонація, і розліт снарядів,
– йдеться у повідомленні одного з каналів.
За словами місцевих, пізніше був повторний "приліт" у тому ж районі.
Варто зазначити, що наразі окупаційна так звана "адміністрація" Донецька та українське командування інформацію про вибухи не коментували.