Життя на тимчасово окупованих Росією територіях вже давно не можна назвати спокійним. Кадри диму, що піднімається над містом, опублікувала низка місцевих телеграм-каналів, передає 24 Канал.

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В Донецьку пролунали вибухи

Донеччани пишуть про "детонацію вибухонебезпечних предметів після обстрілу Донецька".

Водночас журналісти повідомляють, що, за попередньою інформацією, влучання було в районі вулиці Світлого Шляху – це межа Будьоннівського та Ленінського районів міста.

В небі над Донецьком піднімається густий дим: дивіться відео

Почалася повторна детонація, і розліт снарядів,

– йдеться у повідомленні одного з каналів.

За словами місцевих, пізніше був повторний "приліт" у тому ж районі.

Варто зазначити, що наразі окупаційна так звана "адміністрація" Донецька та українське командування інформацію про вибухи не коментували.