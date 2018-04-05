Детсады, больницы, база боеприпасов: где в Украине обнаружили опасную проводку (документ)

Служба безопасности Украины выявила в ряде объектов социальной, энергетической, транспортной и жилищной сферы в Украине нарушения норм безопасности, в частности, использование некачественного кабеля – такого, как был в сгоревшем одесском лагере "Виктория".

Об этом говорится в письме главы СБУ Василия Грицака к премьер-министру Владимиру Гройсману, которое есть в распоряжении 24 Канала.

Читайте также: Назвали страны, где чаще всего люди гибнут от пожаров: Украина среди "лидеров"

В документе говорится, что некоторые производители кабельной продукции реализовали противоправную схему по производству огнестойкого кабеля, который не отвечает установленным государственным стандартам. В частности, в сертифицированном экспертном центре провели испытания изъятых в лагере Виктория образцов огнеупорного кабеля. По результатам этой проверки было подтверждено их несоответствие установленным требованиям по огнестойкости: проводка потеряла свои свойства за 3-4 минуты с момента начала испытания при максимальной температуре 572 градуса (согласно норме, кабель должен не менее 30 минут обеспечивать бесперебойное электропитание и отсутствие продуктов горения).



Письмо Грицака премьер-министру: список зданий с некачественной проводкой



Грицак призывает провести проверки в объектах, причастных к производству и реализации некачественного кабеля

Такая же некачественная проводка, как в лагере "Виктория", смонтирована в системах противопожарной защиты в:

– более чем 20-ти дошкольных учебных заведениях Киева;

– одной из детских клинических больниц г. Киева;

– одном из интернатов Киева;

– одной из клинических городских больниц г. Одессы;

– воинской части ВСУ (база хранения боеприпасов);

– ГП "НЭК "Укрэнерго" (центральный пульт управления энергосистемой государства в обособленном подразделении "Северная энергетическая система" ГП НЭК "Укрэнерго" (распределяет электросеть на северо-восточный регион Украины));

– базах хранения нефтепродуктов операторов розничной торговли топливом;

– ТРЦ "Лавина Молл" (г.Киев);

– ТРЦ "Сенатор" (г. Киев);

– ТРЦ "Сити Центр" (г. Одесса);

– сетях продуктовых гипермаркетов и на объектах жилой застройки (более 16 этажей) в городах Киеве и Одессе.

В СБУ подчеркивают, что этот список не является исчерпывающим.

Читайте также: Что делать во время пожара: правила, которые спасут жизнь

Учитывая эту информацию, СБУ предлагает провести внеплановые проверки субъектов хозяйствования, причастных к производству, реализации и использованию указанной недоброкачественной продукции.

Как известно, после пожара в российском Кемерове в Украине инициировали проверки свыше 25 тысяч зданий на предмет соблюдения правил пожарной безопасности.

Напомним, в ночь на 16 сентября 2017 года вспыхнул пожар в лагере "Виктория" в Одессе. Из лагеря были эвакуированы 42 ребенка, однако трое детей погибли, еще трое детей госпитализированы (они выпрыгнули из окна горящего здания). 18 сентября суд взял под стражу директора лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна.



Прокуратура Одесской области заявила: в связи с тем, что корпус детского лагеря “Виктория” почти полностью уничтожен огнем, подтвердить или опровергнуть отдельную версию причины пожара невозможно. Поэтому у следствия остаются четыре вероятных версии возникновения пожара.