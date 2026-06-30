Детская больница во Львове получила сверхсовременное оборудование из Италии стоимостью полмиллиона евро

Детская больница во Львове получила уникальную помощь, которая позволит спасать жизни маленьких пациентов. Эта масштабная поддержка стала возможной благодаря особой солидарности итальянского народа.

О поступлении нового оборудования сообщили на официальной странице Детской больницы Святого Николая в Facebook. Этот шаг стал результатом масштабной международной инициативы, направленной на поддержку украинской медицины в военное время.

Какое оборудование получили львовские врачи?

Для львовского центра Unbroken KIDS передали современную медицинскую технику общей стоимостью более 500 тысяч евро. На эти средства был приобретен мобильный рентгенохирургический аппарат C-arc GMM Symbol FP S и пять мониторов пациента, которые уже помогают спасать жизни детей.

Кто помог собрать средства?

Эту помощь удалось собрать благодаря благотворительной инициативе итальянского правительства "Медаль сопротивления украинского народа". Проект был запущен два года назад Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Poste Italiane и Фондом 5P Global с целью оказания помощи украинским детям, пострадавшим от войны. Студенты Школы медальерского искусства Государственного монетного двора Италии создали эскизы медали, ставшей символом солидарности двух народов.

Одни из первых медалей итальянцы решили подарить Наталье и Яне Степаненко – маме и дочери, которые лишились конечностей во время ракетного удара по вокзалу в Краматорске. Это произошло в Риме во время презентации проекта. С тех пор было продано около 7700 благотворительных медалей,

– рассказали в больнице.

Современное медицинское оборудование от народа Италии / Фото Детской больницы Святого Николая