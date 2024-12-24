Детская надежда: Киевстар выделяет дополнительные 8,3 миллиона гривен центру "Незламні"

В шестую годовщину проекта "Детская надежда" компания Киевстар выделяет 8,3 миллиона гривен для завершения обустройства отделения ожоговой хирургии центра "Незламні" во Львове в рамках совместного проекта с благотворительной платформой dobro.ua. В целом сумма поддержки от национального оператора электронных коммуникаций на нужды отделения достигла 28,3 миллиона гривен.

Весной 2023 года компания Киевстар и платформа dobro.ua объединились с центром "Незламні" и расширили благотворительную программу "Детская надежда" благодаря новому направлению – помощь детям с ожоговыми травмами, информирует 24 Канал.

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Целью этой инициативы является создание специализированного отделения, которое позволит предоставлять маленьким пациентам с ожогами полный спектр помощи – от хирургического лечения до реабилитации. Это направление стало особенно важным в условиях войны, ведь количество ожоговых травм среди детей значительно возросло, и создание такого отделения стало критически необходимым.

Шесть лет подряд компания Киевстар реализует проект "Детская надежда" совместно с нашими абонентами, поддерживая ключевые медицинские учреждения нашей страны. Во время войны одним из ключевых направлений деятельности компании стало сотрудничество с центром "Незламні", который помогает детям с самыми сложными травмами. На этот раз компания выделяет 8,3 миллиона гривен на завершение обустройства современного ожогового отделения. Мы рады участвовать в изменениях, которые возвращают детям шанс на полноценное и счастливое будущее в Украине,

– комментирует Александр Комаров, СЕО Киевстар.

Благодаря совместным усилиям компании Киевстар и партнеров за шесть лет проекта "Детская надежда" удалось достичь значительных результатов:

Собрано более 50 миллионов гривен на поддержку детских больниц, из которых более 28,3 миллиона гривен предоставила компания Киевстар.

Закуплено медицинское оборудование для 67 больниц по всей Украине.

Получено более 1 миллиона благотворительных SMS, что позволило помочь еще большему количеству детей.

Более 300 тысяч абонентов Киевстар присоединились к поддержке проекта, из которых 21 тысяча регулярно донатят на помощь детям.

Около 1 миллиона гривен было собрано благодаря инициативам Киевстар ТВ за 2 года, в частности большая часть средств – от пакета "Благотворительный".

В партнерстве с Киевстар и dobro.ua мы смогли создать современное отделение для лечения детей с ожогами. Вклад, который делает компания Киевстар для завершения обустройства этого отделения, является чрезвычайно важным для нашей работы. Это позволяет нам предоставлять детям не только качественную медицинскую помощь, но и дарить шанс на спасение и восстановление дома, в Украине. Мы благодарны за такую поддержку и совместную работу для помощи детям,

– комментирует Олег Самчук, руководитель Первого медобъединения Львова.

Ирина Гуцал, директор благотворительной платформы dobro.ua, также отметила важность помощи от Киевстара.

Мы очень благодарны компании Киевстар за многолетнюю поддержку и усилия, направленные на помощь детям, которые нуждаются в медицинской помощи. Вместе мы продолжаем делать реальные изменения в жизни детей, что пострадали,

– комментирует Ирина Гуцал.

В будущем Киевстар вместе с dobro.ua планирует продолжить поддержку медицинских учреждений, ориентируясь на долгосрочные проекты, которые спасают детские жизни и укрепляют украинскую медицинскую систему.