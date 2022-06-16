Об этом 24 каналу сообщил политолог Тарас Семенюк. Он отметил, что о таких заявлениях смешно даже читать.

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Чем Грузия должна подчеркивать

Как пояснил политолог, у Грузии был исторический этап, когда ее реформы были определенным образцом для постсоветских стран. Однако это совсем не свидетельствует о том, что она уникальна в этом плане, и все должны на нее равняться.

Это похоже на детские игры в песочнице – кто большую пасху слепил. Речь не о том, кто лучше. Сейчас все должны быть объединены против врага. В то же время он у нас общий, как и желание защитить свое государство и отвоевать оккупированные территории,

– заявил Семенюк.

Он напомнил, что у Грузии такая же проблема, как и Украина – временно оккупированные Россией территории. По мнению политолога, именно это нужно подчеркивать, а не соревноваться за первенство.

Влияние России

В Грузии боятся похожей агрессии на их территории со стороны России. Там понимают, что они просто не выстояли бы. Как отметил Семенюк, у президентки Грузии Саломе Зурабишвили есть четкая проевропейская позиция. Однако премьер-министр Иракли Гарибашвили балансирует между пророссийской и проевропейской позициями.

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Политолог подчеркнул, что влияние России внутри Грузии есть, и им сейчас очень трудно его избавиться. Вероятно, потому правительство этого государства выступало против введения антироссийских санкций.

Однако это не наши проблемы. Нам нужно свое лелеять и добывать,

– заметил Семенюк.

На Украину равняются

Он подчеркнул, что уже скоро все будут ориентироваться на Украину. Более того, долгое время страны бывшего Советского Союза уже ориентируются на Украину, как на модель демократических процессов. К примеру, дебаты на последних выборах Президента Украины.

"Это то, чего нет у них, но есть у нас. Сейчас мы боремся за то, чтобы это все удержать, чтобы чужая диктатура не уничтожила наше государство. У нас есть поддержка, на нас равняются. Украинцам остается только конвертировать это все в победу" , – подытожил Семенюк.

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