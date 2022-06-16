Про це 24 каналу повідомив політолог Тарас Семенюк. Він зазначив, що про такі заяви смішно навіть читати.

До теми Грузинський прем'єр заявив, що саме Грузія спершу має потрапити до ЄС, а потім вже Україна

На чому Грузія має наголошувати

Як пояснив політолог, Грузія мала історичний етап, коли її реформи були певним взірцем для пострадянських країн. Однак це зовсім не свідчить про те, що вона є унікальною в цьому плані, й всі мають на неї рівнятися.

Це схоже на дитячі ігри в пісочниці – хто більшу паску зліпив. Мовиться не про те, хто кращий. Зараз всі мають об'єднуватись проти ворога. Водночас він у нас спільний, як і бажання захистити свою державу та відвоювати окуповані території,

– заявив Семенюк.

Він нагадав, що Грузія має таку ж проблему, як і Україна – тимчасово окуповані Росією території. На думку політолога, саме на цьому потрібно наголошувати, а не змагатись за першість.

Вплив Росії

У Грузії бояться схожої агресії на їхній території з боку Росії. Там розуміють, що вони б просто не вистояли. Як зазначив Семенюк, у президентки Грузії Саломе Зурабішвілі є чітка проєвропейська позиція. Однак прем'єр-міністр Іраклі Гарібашвілі балансує між проросійською та проєвропейською позиціями.

Читайте також Шпигують на користь Росії, – Жданов про загрозу від однієї з країн на "Рамштайні-3"

Політолог наголосив, що вплив Росії в середині Грузії є, і їм зараз дуже важко його позбутися. Ймовірно, тому уряд цієї держави виступав проти введення антиросійських санкцій.

Однак це не наші проблеми. Нам потрібно своє плекати та здобувати,

– зауважив Семенюк.

На Україну рівняються

Він наголосив, що вже незабаром всі будуть орієнтуватися на Україну. Ба більше, тривалий час країни колишнього Радянського Союзу вже орієнтуються на Україну, як на модель демократичних процесів. До прикладу, дебати під час останніх виборів Президента України.

"Це те, чого немає в них, але є в нас. Зараз ми боремося за те, аби це все втримати, аби чужа диктатура не знищила нашу державу. Ми маємо підтримку, на нас рівняються. Українцям залишається лише конвертувати це все в перемогу", – підсумував Семенюк.

Семенюк жорстко відповів прем'єру Грузії про "чергу" членства в ЄС: дивіться відео



Скандальна заява прем'єр-міністра Грузії: коротко