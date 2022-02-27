Детские садики, больницы – это все тянет на международный трибунал, – Зеленский

Владимир Зеленский сказал, что ночь на 27 февраля была тяжелой. С первых часов вторжения российские оккупанты готовят по объектам гражданской инфраструктуры.

Президент Украины в новом обращении 27 февраля констатировал, что россияне сознательно избрали тактику поражения людей.

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По его словам, враг обстреливает электростанции, больницы, детские сады, жилые дома.

То, что оккупанты делают в Харькове, Ахтырке, Киеве, Одессе и других городах и селах, – тянет на международный трибунал,

– подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что Украина фиксирует все преступления России.

"И этих преступлений было бы гораздо больше, если бы не наши защитники. Украинские бойцы – молодцы! Они отбивают атаки, ломая планы врага, блестяще выполняют свою работу", – сказал украинский лидер.

Новое обращение Зеленского от 27 февраля: смотрите видео

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