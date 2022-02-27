Президент України у новому зверненні 27 лютого констатував, що росіяни свідомо обрали тактику на ураження людей.

Важливо Будьте Білоруссю, а не Росією, – Зеленський у зверненні закликав білорусів прокинутися

За його словами, ворог обстрілює електростанції, лікарні, дитячі садочки, житлові будинки.

Те, що окупанти роблять у Харкові, Охтирці, Києві, Одесі та інших містах і селах, – тягне на міжнародний трибунал,

– підкреслив Зеленський.

Президент України зауважив, що Україна фіксує всі злочини Росії.

"І цих злочинів було б набагато більше, якби не наші захисники. Українські бійці – молодці! Вони відбивають атаки, ламаючи плани ворога, блискуче виконують свою роботу", – сказав український лідер.