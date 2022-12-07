Deutsche Welle опубликовало Крым на карте как часть России

Немецкое издание Deutsche Welle опубликовало карту России с изображением украинского Крыма. Это прошло в сюжете журналистов.

Возмутительную ошибку допустили в сюжете о том, почему Россия восстанавливает марки автомобилей советских времен. В видео показали карту, где Крым обозначили частью России.

Кстати Весной ВСУ будут в Донецке, Луганске, Севастополе, – Данилов

Комментариев и извинений от редакции еще не было.



Карта, которую показали в Deutsche Welle / Скриншот по видео

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Недавно российский оппозиционный телеканал "Дождь" был оштрафован на 10 тысяч евро за то, что в его эфире оккупированный Крым обозначили как часть России, а российскую армию назвали "нашей армией". В Латвии отозвали его лицензию.

В подобный скандал попал Pinterest. В разделе аналитики аккаунта приложение обозначило Крым как часть России. В ответ украинские пользователи устроили ревью-бомбинг и опустили рейтинг приложения Pinterest в Google Play с 4,1 до 1,0.

В России вообще хотят запретить карты, где Крым обозначен правильно – украинским. В Думу даже внесли соответствующие законопроекты. Депутаты предлагают, чтобы за демонстрацию таких карт грозил штраф или арест до 15 суток. Размер штрафа для юридических лиц вообще желают установить до 1 миллиона рублей.