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      Deutsche Bahn и Укрзализныця: как будет выглядеть сотрудничество с немцами

      23 Читати новину українською
      Владислав Криклий / Liga.net

      Ведущая железнодорожная компания Германии будет передавать Украине свой технический опыт, а также опыт операционного управления, предоставления сервисных услуг и закупок. Речь идет лишь о передаче наработок, которые есть у Deutsche Bahn.

      Изменения первыми должны увидеть пассажиры – в положительных сдвигах в качестве предоставления сервисных услуг. Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире телеканала 1+1.

      Интересно: Deutsche Bahn и Украина: может ли немецкая компания спасти Укрзализныцю

      В Давосе было подписано соглашение о намерениях дальнейшего сотрудничества. Речь не идет о передаче, концессии, продаже, приватизации или еще каких-то формах собственности, речь идет исключительно о передаче тех экспертиз и наработок, которые есть у Deutsche Bahn и они готовы с нами этим поделиться,
      – подчеркнул он.

      Министр считает, что такое сотрудничество устранит коррупционную составляющую, хаотичный менеджмент, а также принятие странных управленческих решений, которые сейчас процветают в Укрзализныце.

      Изменения в Укрзализныце собираются ввести:

      • Начнут с железнодорожных вокзалов. В Кабмине говорят: их следует превратить в удобные для пассажиров места, где можно отдохнуть и что-то приобрести. Это повлияет на цену билетов.
      • Для работы с Укрзализныцей в Киев приедут немецкие специалисты.
      • Менеджмент компании останется украинским, однако параллельно с ним немцы будут давать советы, какие лучшие управленческие решения надо принять, учитывая опыт Deutsche Bahn.

      Это интересно: Deutsche Bahn, как работает немецкая компания, которая будет помогать Укрзализныце

      Что известно о Deutsche Bahn?
      Deutsche Bahn – это крупнейший железнодорожный оператор Германии. Эта немецкая государственная компания является крупнейшей железнодорожно-транспортной и железнодорожно-инфраструктурной компанией Центральной Европы.

      Deutsche Bahn создали в 1994 году. В Германии компания пользуется не слишком хорошей репутацией: ее часто критикуют за опоздание и задержки поездов, а также дороговизну билетов и неудобство.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Министерство инфраструктуры Железная дорога Укрзализниця Владислав Криклий
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