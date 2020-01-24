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      Deutsche Bahn та Укрзалізниця: як виглядатиме співпраця з німцями

      92 Читать новость на русском
      Владислав Криклій / Liga.net

      Провідна залізнична компанія Німеччини передаватиме Україні свій технічний досвід, а також досвід операційного управління, надання сервісних послуг та закупівель. Йдеться лише про передачу напрацювань, які є у Deutsche Bahn.

      Зміни першими мають побачити пасажири – через позитивні зрушення у якості надання сервісних послуг. Про це розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі телеканалу 1+1.

      Цікаво: Deutsche Bahn та Україна: чи може німецька компанія врятувати Укрзалізницю

      У Давосі було підписано угоду про наміри подальшої співпраці. Не йдеться про передачу, концесію, продаж, приватизацію чи ще якісь форми власності, йдеться виключно про передачу тих експертиз і напрацювань, які є у Deutsche Bahn і вони готові з нами цим поділитись,
      – наголосив він.

      Міністр вважає, що така співпраця усуне корупційну складову, хаотичний менеджмент, а також ухвалення дивних управлінських рішень, що зараз процвітають в Укрзалізниці.

      Які зміни в Укрзалізниці збираються запровадити:

      • Почнуть з залізничних вокзалів. У Кабміні кажуть: їх слід перетворити на зручні для пасажирів місця, де можна відпочити і щось придбати. Це вплине на ціну квитків.
      • Для роботи з Укрзалізницею до Києва приїдуть німецькі спеціалісти.
      • Менеджмент компанії залишиться українським, однак паралельно з ним німці даватимуть поради, які кращі управлінські рішення треба ухвалити, враховуючи досвід Deutsche Bahn.

      Це цікаво: Deutsche Bahn: як працює німецька компанія, що допомагатиме Укрзалізниці

      Що відомо про Deutsche Bahn?Deutsche Bahn – це найбільший залізничний оператор Німеччини. Ця німецька державна компанія є найбільшою залізнично-транспортною та залізнично-інфраструктурною компанією центральної Європи.

      Deutsche Bahn створили в 1994 році. У Німеччині компанія користується не надто хорошою репутацією: її часто критикують за запізнення і затримки поїздів, а також дорожнечу квитків і незручність.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Владислав Криклій Укрзалізниця Залізниця Міністерство інфраструктури Кабінет Міністрів України
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