Deutsche Bahn та Укрзалізниця: як виглядатиме співпраця з німцями
Провідна залізнична компанія Німеччини передаватиме Україні свій технічний досвід, а також досвід операційного управління, надання сервісних послуг та закупівель. Йдеться лише про передачу напрацювань, які є у Deutsche Bahn.
Зміни першими мають побачити пасажири – через позитивні зрушення у якості надання сервісних послуг. Про це розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі телеканалу 1+1.
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У Давосі було підписано угоду про наміри подальшої співпраці. Не йдеться про передачу, концесію, продаж, приватизацію чи ще якісь форми власності, йдеться виключно про передачу тих експертиз і напрацювань, які є у Deutsche Bahn і вони готові з нами цим поділитись,
– наголосив він.
Міністр вважає, що така співпраця усуне корупційну складову, хаотичний менеджмент, а також ухвалення дивних управлінських рішень, що зараз процвітають в Укрзалізниці.
Які зміни в Укрзалізниці збираються запровадити:
- Почнуть з залізничних вокзалів. У Кабміні кажуть: їх слід перетворити на зручні для пасажирів місця, де можна відпочити і щось придбати. Це вплине на ціну квитків.
- Для роботи з Укрзалізницею до Києва приїдуть німецькі спеціалісти.
- Менеджмент компанії залишиться українським, однак паралельно з ним німці даватимуть поради, які кращі управлінські рішення треба ухвалити, враховуючи досвід Deutsche Bahn.
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Що відомо про Deutsche Bahn?Deutsche Bahn – це найбільший залізничний оператор Німеччини. Ця німецька державна компанія є найбільшою залізнично-транспортною та залізнично-інфраструктурною компанією центральної Європи.
Deutsche Bahn створили в 1994 році. У Німеччині компанія користується не надто хорошою репутацією: її часто критикують за запізнення і затримки поїздів, а також дорожнечу квитків і незручність.