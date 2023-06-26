Американский генерал убежден, что Евгению Пригожину удалось поколебать правительство страны-террористки. Однако на подходе к Москве у главаря вагнеровцев "сдали нервы" из-за отсутствия ожидаемой поддержки.

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Как мятеж повлиял на правительство России

Ясно, что у Пригожина сдали нервы. Он был... примерно в двух часах езды от окрестностей Москвы, где начинали готовить оборонительные позиции. Это восстание хоть и вызвало аплодисменты, не вызывало такой поддержки, на которую он надеялся. И снова он решил принять соглашение. Он отказался от этих усилий,

– считает Петреус.

Кроме того, он подчеркнул, что Путин, вероятно, скрылся из Москвы через военный мятеж, организованный Пригожиным.

"Я думаю, что правительство пошатнулось. Путин лично пошатнулся. Это делает его более уязвимым, чем когда-либо за два десятилетия его правления Российской Федерацией. Кто знает, куда это может пойти сейчас", – заметил генерал.

Пригожина могут ликвидировать

Эксглава ЦРУ также намекнул, что Пригожину может угрожать ликвидация в Беларуси.

"Пригожин сохранил свою жизнь, но потерял группу "Вагнера", и ему следует быть очень аккуратным у открытых окон в новом месте в Беларуси, куда он собирается", – сказал Петреус.

Напомним, что он не первый, кто допускает вероятную ликвидацию владельца ЧВК "Вагнера". Ранее многолетняя экспертка по вопросам России Джилл Догерти сказала, что Пригожина могут убить в Беларуси.

"Путин не прощает предателей. Даже если Путин скажет: "Пригожин, ты иди в Беларусь", он все равно предатель, и я думаю, что Путин никогда этого не простит. Вполне возможно, что мы увидим, как Пригожина убьют в Беларуси", – сказала Догерти.

Однако она добавила, что это трудная дилемма для Москвы, потому что пока Пригожин имеет определенную поддержку, он представляет угрозу, независимо от того, где он находится.