Американський генерал переконаний, що Євгену Пригожину вдалося похитнути уряд країни-терористки. Проте на підході до Москви у ватажка вагнерівців "здали нерви" через відсутність очікуваної підтримки.

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Як заколот вплинув на уряд Росії

Ясно, що в Пригожина здали нерви. Він був… приблизно за дві години їзди від околиць Москви, де починали готувати оборонні позиції. Це повстання хоч і викликало оплески, не викликало такої підтримки, на яку він сподівався. І знову він вирішив прийняти угоду. Він відмовився від цих зусиль,

– вважає Петреус.

Крім того, він наголосив, що Путін, імовірно, втік із Москви через військовий заколот, організований Пригожиним.

"Я думаю, що уряд похитнувся. Путін особисто похитнувся. Це робить його вразливішим, ніж будь-коли за два десятиліття його правління Російською Федерацією. Хто знає, куди це може піти зараз", – зауважив генерал.

Пригожина можуть ліквідувати

Ексглава ЦРУ також натякнув, що Пригожину може загрожувати ліквідація в Білорусі.

"Пригожин зберіг своє життя, але втратив групу "Вагнера", і йому слід бути дуже обережним біля відчинених вікон у новому місці в Білорусі, куди він збирається", – сказав Петреус.

Нагадаємо, що він не перший, хто припускає ймовірну ліквідацію власника ПВК "Вагнера". Раніше багаторічна експертка з питань Росії Джилл Догерті сказала, що Пригожина можуть вбити у Білорусі.

"Путін не прощає зрадників. Навіть якщо Путін скаже: "Пригожин, ти йди в Білорусь", він все одно зрадник, і я думаю, що Путін ніколи цього не пробачить. Цілком можливо, що ми побачимо, як Пригожина вб'ють у Білорусі", – сказала Догерті.

Однак вона додала, що це важка дилема для Москви, тому що поки Пригожин має певну підтримку, він є загрозою, незалежно від того, де він перебуває.