Девочке было всего 4 года: еще одна смерть ребенка во время столкновений в Казахстане

В Казахстане шестой день продолжаются масштабные акции протеста. В результате беспорядков на улицах Алматы погибла 4-летняя девочка.

Отец ребенка рассказал, что 6 января она отправилась на машине вместе со своим дядей за продуктами. Проезжая по площади, в автомобиль попала пуля, которая попала девочке в голову.

Читайте также "Х*ле, мочить будем": снайпер из России, воевавший на Донбассе, едет "миротворцем" в Казахстан

На момент трагического инцидента в транспортном средстве находились еще двое детей брата мужчины. Несовершеннолетние получили ранение, а одна из них – ученица 9 класса – находится в реанимации.

На продырявленной пулями машине мужчина из центра города оперативно отвез их в лечебное учреждение.

Смерть 11-летнего мальчика в Казахстане

В Алматы родители вместе с детьми прогуливались по городу, когда раздались выстрелы.

Они стали для 11-летнего мальчика роковыми – пуля задела ребенка и убила его.

Несовершеннолетнего пытались спасти врачи, однако, к сожалению, безрезультатно.

К теме – протесты в Казахстане: смотрите видео

В Алматы 15-летний подросток попал в больницу, за его жизнь борются медики.