Девочке было всего 4 года: еще одна смерть ребенка во время столкновений в Казахстане
8 января 2022 , 15:36Читати новину українською
Источник:ORDA
В Казахстане шестой день продолжаются масштабные акции протеста. В результате беспорядков на улицах Алматы погибла 4-летняя девочка.
Отец ребенка рассказал, что 6 января она отправилась на машине вместе со своим дядей за продуктами. Проезжая по площади, в автомобиль попала пуля, которая попала девочке в голову.
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На момент трагического инцидента в транспортном средстве находились еще двое детей брата мужчины. Несовершеннолетние получили ранение, а одна из них – ученица 9 класса – находится в реанимации.
На продырявленной пулями машине мужчина из центра города оперативно отвез их в лечебное учреждение.
Смерть 11-летнего мальчика в Казахстане
- В Алматы родители вместе с детьми прогуливались по городу, когда раздались выстрелы.
- Они стали для 11-летнего мальчика роковыми – пуля задела ребенка и убила его.
- Несовершеннолетнего пытались спасти врачи, однако, к сожалению, безрезультатно.