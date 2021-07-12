Я так выражаю уважение, – девушка станцевала на мемориале Небесной Сотни в Хмельницком

В Хмельницком 11 июля девушка станцевала на памятнике Героям Небесной Сотни. Она кружилась и сидела на монументе.

Танцовщицу заметили очевидцы. Они были вынуждены сделать замечание девушке.

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Как отреагировала девушка

По словам автора видео, девушка попросила, чтобы ее не трогали и ушли. Более того, она утверждала, что таким образом выражает Героям уважение.

Я выражаю так им свое уважение,

– оправдывалась танцовщица.

Кстати, украинцы в комментариях под заметкой отреагировали по-разному:

"Это надругательство";

"Я думаю, что, скорее всего, она просто не понимала, что делает";

"Сегодня она танцует на постаменте, а завтра на кладбище на чужой могиле. Хотела бы выразить уважение, то станцевала бы рядом. А это – для привлечения внимания";

"Ужас".

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