Я так выражаю уважение, – девушка станцевала на мемориале Небесной Сотни в Хмельницком
12 июля 2021 , 13:12Читати новину українською
Источник:Хмельницкий LIVE
В Хмельницком 11 июля девушка станцевала на памятнике Героям Небесной Сотни. Она кружилась и сидела на монументе.
Танцовщицу заметили очевидцы. Они были вынуждены сделать замечание девушке.
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Как отреагировала девушка
По словам автора видео, девушка попросила, чтобы ее не трогали и ушли. Более того, она утверждала, что таким образом выражает Героям уважение.
Я выражаю так им свое уважение,
– оправдывалась танцовщица.
Кстати, украинцы в комментариях под заметкой отреагировали по-разному:
- "Это надругательство";
- "Я думаю, что, скорее всего, она просто не понимала, что делает";
- "Сегодня она танцует на постаменте, а завтра на кладбище на чужой могиле. Хотела бы выразить уважение, то станцевала бы рядом. А это – для привлечения внимания";
- "Ужас".
Что известно о похожих инцидентах
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