Танцюристку помітили очевидці. Вони були вимушені зробити зауваження дівчині.
Читайте також Тверк біля пам'ятника загиблим воїнам: на інцидент відреагували у поліції та МВС
Як відреагувала дівчина
За словами автора відео, дівчина попросила, щоб її не чіпали та відійшли. Ба більше, вона стверджувала, що таким чином висловлює Героям повагу.
Я висловлюю так їм свою повагу,
– виправдовувалась танцюристка.
До речі, українці у коментарях під дописом відреагували по-різному:
- "Це наруга";
- "Я думаю, що, скоріш за все, вона просто не розуміла, що робить";
- "Сьогодні вона танцює на постаменті, а завтра на цвинтарі на чужій могилі. Хотіла б висловити повагу, то станцювала б поруч. А це – для привертання уваги";
- "Жах".
Що відомо про схожі інциденти
- У вересні 2020 року в селищі Талалаївка на Чернігівщині школярки станцювали тверк біля пам'ятника загиблим воїнам у війні на Донбасі. Правоохоронці притягнули їх батьків та самих школярок до відповідальності. Згодом дівчата вибачились.
- У Львові на Меморіалі Героїв Небесної Сотні 4 липня 2021 року кілька студенток святкували день народження з російською музикою та феєрверками. Біля пам'ятника планують посилити охорону, а дівчатам загрожує позбавлення волі.