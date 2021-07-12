Танцюристку помітили очевидці. Вони були вимушені зробити зауваження дівчині.

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Як відреагувала дівчина

За словами автора відео, дівчина попросила, щоб її не чіпали та відійшли. Ба більше, вона стверджувала, що таким чином висловлює Героям повагу.

Я висловлюю так їм свою повагу,
– виправдовувалась танцюристка.

До речі, українці у коментарях під дописом відреагували по-різному:

  • "Це наруга";
  • "Я думаю, що, скоріш за все, вона просто не розуміла, що робить";
  • "Сьогодні вона танцює на постаменті, а завтра на цвинтарі на чужій могилі. Хотіла б висловити повагу, то станцювала б поруч. А це – для привертання уваги";
  • "Жах".

Що відомо про схожі інциденти

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