Танцюристку помітили очевидці. Вони були вимушені зробити зауваження дівчині.

Читайте також Тверк біля пам'ятника загиблим воїнам: на інцидент відреагували у поліції та МВС

Як відреагувала дівчина

За словами автора відео, дівчина попросила, щоб її не чіпали та відійшли. Ба більше, вона стверджувала, що таким чином висловлює Героям повагу.

Я висловлюю так їм свою повагу,

– виправдовувалась танцюристка.

До речі, українці у коментарях під дописом відреагували по-різному:

"Це наруга";

"Я думаю, що, скоріш за все, вона просто не розуміла, що робить";

"Сьогодні вона танцює на постаменті, а завтра на цвинтарі на чужій могилі. Хотіла б висловити повагу, то станцювала б поруч. А це – для привертання уваги";

"Жах".

Що відомо про схожі інциденти