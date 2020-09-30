У селищі Талалаївка на Чернігівщині навколо 4 школярок спалахнув скандал. Дівчата станцювали тверк біля пам'ятника загиблим воїнам у війні на Донбасі. Відео, де вони танцюють, опублікували в соцмережі. Правоохоронці притягнули їх батьків та самих школярок до відповідальності.

Дівчатам та їхнім батькам загрожує штраф, повідомили у поліції Чернігівської області. Відео виклали в одному з телеграм-каналів Чернігова.

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► Яке покарання чекає школярок

У танці брали участь 2 дівчини, яким 16 років, а 2 іншим – 14 років. Старшим школяркам загрожує штраф від 51 до 119 гривні, громадські роботи або адміністративний арешт до 15 діб.

За молодших дівчат відповідатимуть батьки. Вони можуть сплатити від 850 до 1700 гривень штрафу. Покарання оберуть у суді, туди вже направили протоколи.

Школярки танцювали тверк біля пам'ятника героям: відео

► Дівчата вже вибачились

Очільник "Талалаївської спілки учасників АТО" Богуслав Борсук також написав про інцидент на своїй сторінці у фейсбук. Вже через кілька годин він опублікував відео, де школярки вибачаються за скоєне.

"Ми знаємо, що у нас 6-й рік точиться війна. Ми шануємо пам'ять наших героїв", – сказали учениці.

"Талалаївська спілка учасників АТО" вирішила зустрітись з вчителями місцевої школи, у якій трапився скандал. Там проведуть додаткові класні години для патріотичного виховання.