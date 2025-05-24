В Днепре 17-летняя девушка танцевала среди могил под российский трек: ей выберут наказание

В Днепре 17-летняя девушка танцевала на могилах под российский трек. В песне говорится о каннибализме.

Видео с местного кладбища девушка опубликовала в TikTok. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу полиции Днепра.

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В Днепре подросток танцевала на могилах

Несовершеннолетняя жительница Днепра сняла видео в соцсети, где танцует под российский трек у надгробий на кладбище Соборного района города.

В песне российского исполнителя говорится о каннибализме, звучит много нецензурной лексики.

На ситуацию отреагировали правоохранители. Ювенальная полиция установила личность девушки – оказалось, что это 17-летняя местная жительница.

С девушкой и ее матерью провели профилактические беседы о недопустимости подобного поведения вблизи мест захоронений.

В отношении несовершеннолетней составили административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство). Вопрос будет назначать ей суд.

За такое правонарушение может грозить наказание в виде: