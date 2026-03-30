Упала в кому и не пришла в себя: на Николаевщине 16-летняя девушка умерла после удаления аппендикса
- Несовершеннолетняя девушка умерла после операции.
- Следствие выясняет причину смерти, врачи могут сесть в тюрьму.
В Вознесенске Николаевской области девушка умерла после операции по удалению аппендикса. Следователи открыли уголовное дело о ненадлежащем исполнении медиками профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия.
Об этом проинформировали в прокуратуре Николаевской области.
Что известно о трагическом инциденте?
Как сообщает следствие, на Николаевщине 12 марта женщина вместе со своей 16-летней дочерью обратилась в приемное отделение местной больницы в Вознесенске. Тогда речь шла о подозрении на аппендикс.
Уже 14 марта девушке провели операцию, однако после этого ее состояние начало ухудшаться. 17 марта пациентку в тяжелом состоянии перевели в Николаевскую областную детскую больницу, где ей диагностировали сепсис.
Справочно: сепсис – это острая патологическая реакция организма человека на инфекцию, которая проявляется в виде значительного воспаления и без лечения приводит к смерти.
В тот же день девушку повторно прооперировали и проводили интенсивную терапию. Еще одну операцию девушка перенесла 25 марта. Несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось, девушка впала в кому и умерла 28 марта.
Сейчас следствие выясняет причину смерти и исследует качество оказания медицинских услуг.
В прокуратуре утверждают, что в случае доказательства вины медиков им грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Речь идет о части 2 статьи 140 Уголовного кодекса Украины.
Больше о подобных случаях
В Одесской области трех акушеров-гинекологов обвиняли в небрежном исполнении профессиональных обязанностей, что привело к смерти ребенка в утробе матери. Следствие установило, что из-за несвоевременного выявления гипоксии и ошибки при ведении родов кесарево сечение сделали слишком поздно.
В Киеве во время пластической операции умерла женщина. По данным следствия, причиной стали действия хирурга, который нарушил медицинские протоколы и применил неподходящий препарат.