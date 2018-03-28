Девушка с инвалидностью покончила с жизнью жутким самоубийством в Киеве

Вечером 28 марта в Киеве из окна одной из многоэтажек выпрыгнула девушка-донор, которая была без ноги.

Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook Читайте также: В Броварах женщина пыталась утопиться в ванной, но полицейские ее спасли Отмечается, что трагедия произошла на улице Глушкова, 47. К сожалению, в результате падения она погибла мгновенно. Добавим, что на месте работали полицейские и бригада "скорой". Также должны были прибыть следственно-оперативная группа и эксперты.