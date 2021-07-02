Девушкам-военным сменят обувь на парад ко Дню Независимости

На днях в Украине подписали спецификацию на ботинок, непосредственно для парадов, в котором будут идти девушки-военные. Обувь будет очень устойчивой.

Несмотря на это, нового ботинка еще нет на обеспечении. Об этом в эфире сообщила советник Главнокомандующего Вооруженных сил Украины по гендерным вопросам Виктория Арнаутова.

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Какой будет новая обувь

Парадный ботинок, согласно документации, будет иметь каблук 5,4 сантиметра (плюс – минус 2 миллиметра).

В течение полугода происходила так называемая "исследовательская носка". Девушки из института носили и предоставили свои предложения по изменениям, неудобствам.

То, что показали вчера (1 июля – 24 канал) в статье – это повседневные туфли, у них каблук – 7 сантиметров, согласно соответствующей документации,

– отметила Арнаутова.

Только с понедельника, 5 июня, сообщат о соответствующем тендере.

Нравится ли новая обувь девушкам-военным

По словам советницы ВСУ, впечатление от обуви у военнослужащих отличается. В основном первокурсницам она нравится. В то же время некоторым девушкам не очень подходит, ведь они хотят еще более низкий каблук.

"Этот вопрос можно решить. При разработке соответствующей обуви необходимо привлекать гендерных советников ведомства и, возможно, общественность", – отметила Арнаутова.