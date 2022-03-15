Уже известны случаи, когда на граждан России составляли протоколы из-за плакатов без слов или просто чистых листов бумаги. На этот раз в Москве была задержана девушка с надписью одной из заповедей.

На тему За плакаты без слов и чистые листки бумаги в России задерживают людей

Задержали за цитирование заповеди

"В Москве у храма Христа Спасителя задержали девушку с плакатом "6 заповедь. Не убей", – говорится в сообщении.

То есть гражданку России задержали за цитирование одной из 10 заповедей Божьих прямо около храма.

Протесты в России: последнее

Белорусы и россияне начали "тихие протесты", чтобы их не арестовала полиция. Они расклеивают в своих городах плакаты и вывешивают украинское знамя в поддержку украинского народа.

расклеивают в своих городах По данным российских СМИ, в России на митингах против войны с Украиной уже задержано 628 человек в 35 городах. В частности, в Москве задержали по меньшей мере 281 человека, в Санкт-Петербурге – 136 человек.

против войны с Украиной Журналисты и очевидцы сообщают, что российские силовики избивают митингующих почти до полусмерти, прежде чем задержать. В сети появились жуткие видео с протестов.