Этим будут заниматься белорусские правоохранительные органы, а решение будет принимать суд. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Кстати Девушке Протасевича грозит 12 лет тюрьмы

Девушку могут помиловать

Сапега россиянка, но имеет вид на жительство в Беларуси.

Скорее всего, суд состоится в Беларуси, с учетом того, что вся информация о подрывной деятельности тех или иных лиц стекалась в наши структуры... Решением главы государства могут быть приняты решения и о помиловании, и о передаче для отбывания дальнейшего наказания в Россию,

– сказал Макей.

Задержание Протасевича и Сапеги: что известно