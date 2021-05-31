Этим будут заниматься белорусские правоохранительные органы, а решение будет принимать суд. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
Кстати Девушке Протасевича грозит 12 лет тюрьмы
Девушку могут помиловать
Сапега россиянка, но имеет вид на жительство в Беларуси.
Скорее всего, суд состоится в Беларуси, с учетом того, что вся информация о подрывной деятельности тех или иных лиц стекалась в наши структуры... Решением главы государства могут быть приняты решения и о помиловании, и о передаче для отбывания дальнейшего наказания в Россию,
– сказал Макей.
Задержание Протасевича и Сапеги: что известно
- 23 мая пассажирский самолет, летевший из Афин в Вильнюс, принудительно посадили в аэропорту Минска. Рейсы якобы заминировали, хотя взрывчатки так и не нашли.
- На борту находился основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка София Сапега. Пару задержали.
- Сапегу взяли под стражу. Ей инкриминируют несколько уголовных дел. Ранее опубликовали видео, где Сапега говорит, что "является редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел".
- Впоследствии белорусские власти также опубликовали видео, на котором Протасевич говорит, что все хорошо и на самом деле он якобы в СИЗО. Хотя видно: на лице парня, вероятно, следы побоев.
- Международное сообщество осудило задержание активистов и пригрозило санкциями.