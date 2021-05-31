Цим займатимуться білоруські правоохоронні органи, а рішення прийматиме суд. Про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей.

До речі Дівчині Протасевича загрожує 12 років в'язниці

Дівчину можуть помилувати

Сапега є росіянкою, але має посвідку на проживання в Білорусі.

Швидше за все, суд відбудеться в Білорусі, з урахуванням того, що вся інформація про підривну діяльність тих чи інших осіб стікалася в наші структури ... Рішенням глави держави можуть бути прийняті рішення і про помилування, і про передачу для відбування подальшого покарання в Росію,

– сказав Макей.

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