В Харькове дезертир за одну ночь мог сжечь шесть военных авто, – СБУ

В Харькове задержали контрактника-дезертира, который за ночь сжег 6 военных машин. Он таким способом пытался заработать.

Служба безопасности Украины рассказала, что задержанный пытался скрыться с места преступления. Именно тогда его и схватила полиция.

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Что известно о дезертире в Харькове

В Харькове задержан 22-летний контрактник-дезертир, который самовольно оставил воинскую часть и скрывался в областном центре,

– заявили в СБУ.

Они объяснили, что фигурант активно искал "легкого заработка" в телеграм-каналах. Именно там на задержанного "вышел" представитель российской разведки и предложил ему деньги за сотрудничество.

"По указанию врага молодой человек в течение одной ночи поджег сразу шесть внедорожников украинских войск", – объяснили в СБУ.

Там также отметили, что в Ивано-Франковской области задержали 15-летнего местного жителя и его 18-летнего родственника. Они сожгли три внедорожника ВСУ, что были на техобслуживании после выполнения боевых задач на передовой.

Оба злоумышленника находятся под стражей. Им грозит от 8 до 10 лет тюрьмы,

– заявила Служба безопасности.

Они уточнили, что решают вопрос о привлечении к ответственности несовершеннолетнего задержанного.